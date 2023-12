Territorio: Scoccimarro, rilevato ordigno bellico a Monfalcone

Localizzato nell'area destinata ad accogliere i sedimi di dragaggio Monfalcone, 19 dic - "Un ordigno bellico è stato ritrovato questa mattina nell'area destinata ad accogliere i sedimi di dragaggio, situata nella zona dell'arginatura, sul lato del Sito di interesse comunitario (Sic)". A darne notizia è l'assessore regionale per la difesa dell'Ambiente Fabio Scoccimarro. Il rinvenimento è stato compiuto dagli operai della ditta incaricata di eseguire i lavori di dragaggio. Al fine di evitare problemi per la sicurezza, il Responsabile unico del procedimento (Rup) e il direttore dei lavori hanno deciso di sospendere immediatamente l'intervento, procedendo alla messa in sicurezza dell'area già recintata, comunicando inoltre ai Carabinieri il ritrovamento. "A seguito delle verifiche - chiarisce l'assessore regionale - si procederà, in coordinamento con il Genio militare, alla rimozione e brillatura dell'ordigno. Contemporaneamente la Regione ha già predisposto ulteriori indagini finalizzate ad escludere la presenza di altri ordigni. Solo al termine delle rilevazioni si potranno riprendere i lavori" ARC/AL