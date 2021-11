Territorio: Scoccimarro, SPA Portopiccolo eccellenza anche ambientale

Trieste, 26 nov - "Una realtà come questa della SPA di Portopiccolo rappresenta un autentico valore aggiunto per il nostro territorio: si tratta infatti di una struttura attrattiva in particolare per il turismo estero e quindi un potenziale volano economico per Duino Aurisina e più in generale per tutta l'area triestina". Lo ha detto oggi a Duino Aurisina l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro intervenendo alla presentazione della Portopiccolo SPA dopo i lavori di restyling: 3.600 metri quadri suddivisi su tre piani, nel centro della Riserva naturale di Duino. Tra i servizi offerti: un'area relax con in&outdoor pool con giochi d'acqua, docce emozionali, percorso Kneipp, Hammam (tepidarium, calidarium e frigidarium), biosauna, sauna finlandese e zona relax e la grotta di sale. Come ha sottolineato l'assessore, è importante l'impegno dell'impresa perché questa è struttura che rispetta l'ambiente con iniziative dall'immediato riscontro (come la riduzione della plastica monouso), ma anche più in generale con l'abbattimento delle emissioni di CO2. "In questo contesto - ha concluso Scoccimarro - si colloca la partnership con la Regione che prevede la fornitura ai clienti di una sportina in materiale completamente riciclato". ARC/GG/ma