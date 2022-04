Territorio: Scoccimarro-Zilli con sindaci per contratto fiume Natisone

Udine, 7 apr - Si è svolto stamattina a Udine un incontro tra gli assessori alla Difesa dell'Ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro e alle Finanze Barbara Zilli con gli amministratori dei Comuni interessati al Contratto di Fiume per il Natisone. Come ha ricordato Scoccimarro "il servizio difesa del suolo ha stanziato dei finanziamenti appositi al Comune di Manzano, quale capofila, con 15mila euro già impegnati e altri 10mila già messi in previsione. L'attività per la stesura del Contratto di fiume ha portato all'elaborazione di due documenti fondamentali, il Quadro Conoscitivo e il Documento strategico, redatti nel 2021. Ora con l'impegno di tutti potremo procedere concretamente all'accordo con l'iter che ha per obiettivo la tutela dell'asse fluviale e dei territori che vi insistono". Per Zilli "in questo contesto possono rendersi utili strumenti come il Pnrr, ma ancor di più la Programmazione comunitaria, dal momento che il fiume ha una valenza transfrontaliera, trovandosi la sorgente in Slovenia. L'importante è che le risorse vadano a finanziare progetti di intervento di area vasta per la valorizzazione e la crescita del territorio con piena condivisione degli obiettivi". L'iter era stato avviato nel 2017 con una dichiarazione d'intenti sottoscritta dai nove Comuni di Manzano (capofila), Taipana, Pulfero, San Pietro al Natisone, Cividale del Friuli, Premariacco, San Giovanni al Natisone, Chiopris Viscone, Trivignano Udinese, dalla Regione, dall'Autorità di bacino, dall'Acquedotto del Poiana e dal soggetto promotore, l'associazione Parco del Natisone. Il Contratto di Fiume è uno strumento volontario di programmazione strategica e negoziata per la tutela e corretta gestione delle risorse idriche, la valorizzazione dei territori fluviali e la salvaguardia dal rischio idraulico. I soggetti aderenti dovranno definire un programma d'azione impegnandosi ad attuarlo attraverso un accordo sottoscritto tra tutte le parti. Il procedimento include un sistema di controllo e monitoraggio periodico delle azioni e degli obiettivi raggiunti. Tutto il processo e i contenuti del Contratto di fiume richiedono la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e la trasparenza delle informazioni. ARC/SSA/ma