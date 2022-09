Territorio: "Tiere Furlane" è simbolo di identità e valori del Friuli

Udine, 9 set - "Tiere furlane" affonda le sue radici nella tradizione di questo territorio con l'ambizione di continuare a guardare al domani. Leggere questa rivista è un'occasione per riscoprire memorie perse e tramandarle.È il messaggio portato dall'assessore alle Finanze a Udine nell'ambito di Friuli doc, partecipando in rappresentanza della Regione e portando i saluti della Giunta, alla presentazione del numero 34 della rivista "Tiere furlane". La pubblicazione, come è stato spiegato nel corso del convegno, vuole porsi come connubio tra arte, natura ed enogastronomia per offrire un'opportunità diversa di turismo in regione, basata sull'arricchimento culturale e la scoperta del territorio da punti di vista inediti.Secondo esponente della Regione, la crescente diffusione del periodico, presentato per la prima volta nel 2012 proprio in occasione di Friuli doc, è stata possibile grazie alla competenza dei suoi curatori, che non hanno mai perso di vista l'identità e i valori di questa terra.Ampio spazio nella rivista è stato dedicato alla biografia di Giovanni da Udine e alla storia agricola che è possibile ricostruire attraverso i suoi dipinti. Numerosi spunti di interesse giungono inoltre dagli approfondimenti storico-geografici sul territorio, dalla via del Torre "tracciata" dalle fotografie di Bruno Beltramini al Livenza, dal castello di Artegna alla mappa cartacea del Collio elaborata dal viticoltore Lorenzo Mocchiutti, per ad arrivare ad altre stuzzicanti curiosità come le "ciliegie d'agosto" e le opere realizzate in Friuli dallo scultore cinquecentesco Giovanni Antonio Pilacorte.Il numero 34 di "Tiere furlane" è consultabile su sito della Regione all'indirizzo https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agrico ltura-foreste/tiere-furlane/ ARC/PAU/al