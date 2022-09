Territorio: Zannier, agenti Polizia sono volto umano delle istituzioni

Celebrata a Pordenone la messa del patrono San Michele Arcangelo Pordenone, 29 set - "Gli agenti della Polizia di Stato rappresentano il volto umano delle istituzioni, uomini e donne al servizio della comunità che tutelano la vita dei cittadini, garantendo il loro inviolabile diritto alle libertà fondamentali". Lo ha ricordato l'assessore alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier a margine della cerimonia religiosa svoltasi a Pordenone nella chiesa di San Giorgio in occasione della celebrazione di San Michele arcangelo, patrono e protettore della Polizia. Alla cerimonia, officiata dal vescovo della Diocesi di Concordia Pordenone monsignor Giuseppe Pellegrini, erano presenti tra gli altri il questore Sandro De Angelis e il prefetto Domenico Lione, nonché numerosi sindaci del Friuli occidentale. Al termine della messa, l'esponente dell'Esecutivo ha voluto mettere in risalto il valore dell'attività di chi vigila sulla sicurezza della comunità. "Il lavoro giornaliero della Polizia di Stato - ha detto Zannier - molte volte compiuto in sordina e lontano dalla luce dei riflettori, rappresenta una garanzia di legalità e di prevenzione dei crimini nelle loro diverse forme. La libertà e la sicurezza sono due elementi che troppo spesso vengono dati per scontati o non sono sufficientemente valorizzati; a garantirli ci sono uomini e donne che, nell'espletamento del proprio servizio e per senso di appartenenza, preservano la forza e la coesione tra istituzioni e comunità". "A tutti quanti loro e alle famiglie di chi ha perso i propri cari nello svolgimento del servizio - ha concluso l'esponente dell'Esecutivo - va il sincero ringraziamento della Regione perché è con loro che le istituzioni possono garantire e tutelare la sicurezza della nostra comunità". ARC/AL/ma