Territorio: Zannier, Scuola delle montagna rilancia Dolomiti friulane

Patto Regione-Università: a Barcis via al progetto triennale per incentivare ripresa socio-economica e turismo sostenibile Pordenone, 28 ott - "L'avvio oggi a Barcis della Scuola della Montagna delle Dolomiti Friulane, all'interno del progetto "Cantiere Friuli" dell'Università di Udine, è un fondamentale tassello che si aggiunge al mosaico ricco di iniziative volte al rilancio del territorio montano. Un insieme di attività che richiedono un approccio multidisciplinare, non confondendo mai gli strumenti finanziari con gli obiettivi da raggiungere. Obiettivi che vanno sempre pianificati negli organi collegiali che consentono alle comunità locali di determinare le loro iniziative di sviluppo". Lo ha detto questa mattina a Barcis l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, ittiche e forestali con delega al servizio della Montagna Stefano Zannier partecipando all'incontro di inaugurazione della Scuola della Montagna-Dolomiti Friulane nella sede della Magnifica Comunità di Montagna delle Dolomiti Friulani-Cavallo-Cansiglio a Barcis. La Scuola nasce da un progetto congiunto tra la Regione, attraverso il Servizio di coordinamento delle politiche per la montagna, la Magnifica Comunità delle Dolomiti Friulane con tutti i Comuni che ne fanno parte, il Gruppo di azione locale (Gal) Montagna Leader, l'Università degli Studi di Udine e le associazioni di categoria rappresentanti le realtà economiche presenti sul territorio dell'area montana interessata. "Un'iniziativa - ha sottolineato Zannier - che rientra nel programma di valorizzazione delle Dolomiti Friulane. Lo scopo è di realizzare, a titolo sperimentale, una serie di attività didattiche su alcune specifiche tematiche legate al territorio montano per incentivare la ripresa socio-economica dell'area e il turismo sostenibile. Il progetto, che avrà una durata triennale, si suddividerà in dodici corsi intensivi di durata di una settimana, sul modello della classica summer school. Il tutto si svolgerà in diversi periodi dell'anno nella foresteria di proprietà del Comune di Barcis". I corsi si rivolgono a studenti universitari, a diplomati e laureati, inseriti o meno nel mondo del lavoro, e anche a docenti degli istituti dell'area e consentiranno l'arricchimento del proprio curriculum e delle proprie conoscenze e competenze. A tenere le lezioni saranno docenti e ricercatori dell'Università di Udine oltre a esperti conoscitori della realtà della montagna, comprese alcune figure di spicco del mondo dell'imprenditoria. Le tematiche affrontate verranno organizzate in moduli comuni a tutti i corsi residenziali: la montagna italiana e regionale e le politiche per la montagna. ARC/LIS/pph