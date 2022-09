Territorio: Zannier, scuola mosaicisti garantisce qualità formativa

Udine, 27 set - "Un grande in bocca al lupo agli allievi della Scuola mosaicisti del Friuli che iniziano il nuovo anno formativo 2022-2023 e per il loro futuro lavorativo. Partire da basi solide è certamente un valido aiuto per intraprendere qualsiasi attività e la scuola, fin dalla sua costituzione, è garanzia di un alto livello qualitativo nel formare i maestri mosaicisti".



Ad augurarlo è stato l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, partecipando alla cerimonia inaugurale del 101° anno di attività formativa della Scuola Mosaicisti del Friuli, al Cinema-Teatro Miotto di Spilimbergo, dove ha portato il saluto e testimoniato la vicinanza dell'Amministrazione regionale agli studenti e alle studentesse.



"Alla fine del percorso qualificato acquisirete un bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche che vi consentiranno di cimentarvi in progetti di lavoro individuali o di gruppo - ha indicato Zannier sottolineando l'alto livello dell'offerta formativa -; mi auguro che questa professionalità maturata nel nostro territorio potrà continuare a dare lustro alla nostra regione in Italia e nel mondo". ARC/LP/gg