Territorio: Zannier, sfruttare peculiarità Fvg per attrarre visitatori

A Tramonti un convegno su tradizioni alimentari e professioni del futuro Pordenone, 12 nov - "Saper sfruttare le peculiarità offerte dal territorio diventa il valore aggiunto per attrarre visitatori. Ma è necessario mettere a sistema gli interessi affinchè ci sia un obiettivo comune capace di non disperdere le energie, diventando efficaci nel promuovere territorio e prodotti dell'enogastronomia locale" Lo ha detto l'assessore regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zannier intervenendo oggi a Tramonti di Sopra all'evento "Le zone interne e le loro risorse per l'imprenditorialità: dalle tradizioni agroalimentari alle professioni del futuro", organizzato dall'Amministrazione comunale in collaborazione con la condotta Slow Food del Pordenonese. Alla presenza del sindaco Giacomo Urban, l'esponente dell'Esecutivo ha tracciato alcune linee guida che la Regione sta seguendo nel corso del mandato per dare risposte soddisfacenti alle richieste che emergono dal territorio. "Va innanzitutto dato atto - ha detto Zannier nel suo intervento - che questa è una zona del Friuli Venezia Giulia dove le cose funzionano bene grazie alla presenza di un Gruppo di azione locale che fino ad oggi ha saputo interpretare efficacemente le esigenze di questa parte della montagna pordenonese. Ora si tratta di focalizzare l'attenzione sulle nuove sfide che stanno nascendo e sulle quali si deve lavorare per costruire azioni coerenti con chi in questa zona vive e produce, mantenendo così viva la montagna. Le risorse messe a disposizione dai vari programmi comunitari sono solo uno strumento, ma se dietro non c'è una valida idea imprenditoriale, il rischio è quello di ideare progetti la cui utilità diventa marginale". "Nei piccoli comuni - ha aggiunto Zannier - c'è comunque la possibilità di avviare percorsi in grado di tenere unita la comunità: lo hanno dimostrato le iniziative rivolte ai giovani agricoltori che qui in Val Tramontina hanno avuto successo e sulle quali dovremo continuare a lavorare. Ma c'è un secondo aspetto altrettanto importante che è quello legato al turismo; su questo argomento però è necessario individuare le peculiarità che caratterizzano il territorio, capaci di attirare l'attenzione di un visitatore già circondato da una miriade di proposte. E qui entrano in gioco anche i prodotti dell'enogastronomia locale, che devono diventare il valore aggiunto offerto al turista e che avevano attratto la sua attenzione attraverso le campagne di comunicazione. Su questi aspetti dovremo lavorare assieme - ha concluso Zannier -; la Regione dal canto suo si mette ancora una volta in fase di ascolto per cogliere le richieste del territorio e trasformarle poi in un valido progetto di marketing territoriale". ARC/AL/ma