Territorio: Zilli, 26 mln per 4 progetti sovracomunali nel Pordenonese

Pordenone, 25 gen - "Abbiamo destinato ben 135,7 milioni di euro per i progetti di investimenti sovracomunali, frutto dell'impegno delle nostre comunità, che hanno compreso l'importanza del lavoro di squadra per raggiungere obiettivi efficaci per la crescita, per l'attrattività e per il benessere dei territori. Si tratta di progettualità di elevata qualità che mettono in evidenza e valorizzano le peculiarità culturali, turistiche e ambientali locali, e che sfruttano le potenzialità del partenariato, in cui crediamo fortemente come strumento virtuoso per ottenere risultati concreti e nel lungo periodo". Con queste parole l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli è intervenuta oggi a Pordenone alla presentazione di 4 progetti di investimento sovracomunali, finanziati grazie alla Legge regionale 7 del 2023 per un totale di 135 milioni di euro, di cui 43,7 milioni stanziati in Legge di Stabilità 2024. I Comuni capofila delle progettualità illustrate sono Pordenone, Cimolais, Sacile e Valvasone Arzene e gli enti locali coinvolti sono ben 33. Alla presenza dell'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante e degli amministratori interessati, l'assessore ha ricordato come le risorse messe a disposizione dall'Amministrazione regionale abbiano già consentito di portare a 20 il numero di progetti ammessi a contributo rispetto ai 14 inizialmente finanziati, con uno stanziamento aggiuntivo di 43,7 milioni di euro nell'ultima manovra finanziaria. "Siamo fiduciosi - ha proseguito Zilli - di poter continuare a dare linfa a questa linea contributiva strategica per lo sviluppo del territorio. Il patrimonio progettuale candidato, ampio, strutturato e di qualità, ci permette infatti di costruire politiche di investimento strutturali. Gli Edr, inoltre, sono a fianco degli enti locali come supporto della Regione nell'attivazione delle opere. Ambiente, innovazione sociale, arte, cultura e turismo sono le tematiche di sviluppo strategiche individuate dalla Regione per l'implementazione dei progetti, in attuazione della programmazione europea. Questi sono nel dettaglio i riparti dei fondi per i progetti presentati oggi a Pordenone, per un totale di 26.237.710 euro: - 7 milioni 971 mila euro per il progetto "Pordenone e l'area pordenonese: un territorio coeso che condivide strategie ed azioni sinergiche verso la capitale italiana della cultura, del turismo, dell'ambiente e dell'innovazione" (Comuni di Pordenone, Porcia, Fontanafredda, Roveredo in Piano, San Quirino, Vivaro, Arba, Andreis, Clauzetto, Spilimbergo, Zoppola, Casarsa della Delizia, San Vito al Tagliamento, Cordovado, Azzano Decimo); - 6 milioni 657 mila euro per la "Mobilità lenta delle Dolomiti Friulane" (Comuni di Cimolais, Barcis, Claut, Erto E Casso, Frisanco, Tramonti Di Sopra, Tramonti Di Sotto); - 7 milioni 354 mila euro per "Luoghi e itinerari dell'Alto Livenza" (Comuni di Sacile, Budoia, Polcenigo, Caneva, Fontanafredda, Brugnera, Prata di Pordenone); - 4 milioni 250 mila euro per il progetto "Tra castelli e dinosauri" (Comuni di Valvasone Arzene, Claut, Pinzano al Tagliamento, Travesio). ARC/PAU/ma