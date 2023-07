Territorio: Zilli, 52 milioni per valorizzare sinergie territoriali

Fino al 2 ottobre per presentare progetti strategici per lo sviluppo Udine, 31 lug - Oltre 52 milioni di euro ripartiti in 32.210.000 per l'esercizio 2023 e 10.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per finanziare progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale. È quanto mette a disposizione l'avviso pubblico in attuazione del Programma operativo regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma regionale obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (Fesr). A renderlo noto è l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, di concerto con l'assessore alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante. "Per costruire questo bando abbiamo adottato lo strumento del partenariato, partendo dal confronto con il territorio per individuare le strategie di investimento", ha ricordato l'assessore Zilli, che ha evidenziato un altro aspetto qualificante: "Il bando prevede punteggi premiali per le proposte di area comprensoriale, valorizzando le sinergie di sviluppo tra enti". I beneficiari dei contributi per poter accedere al finanziamento devono costituirsi in partenariati di due o più enti locali con un ente capofila, che funge da raccordo con l'Amministrazione regionale. I progetti finanziabili, di ambito ambientale, sociale, artistico-culturale, ricettivo e turistico, vanno da un minimo di un milione di euro a un massimo di 8 milioni per progetti con quattro o più beneficiari. Il bando prevede che i contributi agli enti locali coprano spese di investimento per lavori, servizi e forniture fino al 100% della spesa ammissibile. Saranno gli Edr a gestire il procedimento contributivo. Le domande possono essere presentate dal 7 agosto 2023 al 2 ottobre 2023 al Servizio Gestione fondi comunitari esclusivamente mediante posta elettronica certificata (Pec), all'indirizzo finanze@certregione.fvg.it. L'avviso con tutti i dettagli sarà a breve pubblicato sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata. ARC/EP-PPH/ma