Territorio: Zilli, allieve Magrini-Marchetti eccellenza di squadra

Questa mattina a Gemona del Friuli l'incontro con la squadra femminile di matematica che si è guadagnata l'accesso alle finali nazionali di Cesenatico Gemona del Friuli, 15 feb - "Le studentesse dell'Isis Magrini-Marchetti di Gemona del Friuli ci hanno reso orgogliosi, non solo per l'obiettivo raggiunto che le porterà alle finali nazionali del campionato di matematica a Cesenatico, ma soprattutto per l'impegno che quotidianamente mettono nello studio di questa materia: la loro è una passione che, non senza sacrificio, le spinge ad affrontare con entusiasmo le sfide più disparate e soprattutto a risolvere difficili problemi matematici. A loro e agli insegnanti, che le seguono con dedizione e passione, va il grazie dell'Amministrazione regionale e un grande 'in bocca al lupo' per le prossime importanti gare che le attendono". Così questa mattina l'assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, che nell'aula magna dell'istituto Magrini-Marchetti di Gemona del Friuli ha incontrato le studentesse di terza, quarta e quinta che fanno parte della squadra femminile di matematica, prima a livello regionale, e già pronta al prossimo appuntamento del 21 febbraio per una gara individuale distrettuale a Udine, con l'obiettivo delle finali nazionali del mese di maggio. All'incontro hanno preso parte anche il dirigente del Magrini-Marchetti, Marco Tommasi, i docenti che seguono le giovani promesse della matematica, Roberta Corisello e Sandro Campigotto (insieme a Santina De Monte e Alessandro Fon) e il sindaco di Gemona del Friuli, Roberto Revelant. "L'intero istituto, attraverso queste ragazze, ha dimostrato come fare squadra sia una delle componenti fondamentali per raggiungere i propri obiettivi, aiutando chi ci sta accanto, sapendo accogliere le potenzialità di ognuno. Sono un esempio concreto dell'alta preparazione fornita da questa scuola e di come si possano mettere a frutto i talenti con impegno e costanza" ha sottolineato Zilli che durante l'incontro in aula magna si è fatta spiegare anche come si svolge la gara di matematica e la tipologia dei quesiti da risolvere durante le competizioni. Quindi la consegna delle magliette brandizzate "Io sono Friuli Venezia Giulia" alla squadra, come portafortuna in vista dell'impegno di Cesenatico. Per l'Assessore Zilli e il sindaco Revelant, l'incontro è stato anche occasione per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della struttura scolastica nei quali entrambe le Amministrazioni stanno investendo. ARC/PT/gg