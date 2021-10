Territorio: Zilli, asilo Pontebba modello per area montana

Trieste, 29 ott - "Con l'aggiunta di questo nuovo servizio l'asilo di Pontebba rappresenta un modello per l'area montana del Friuli Venezia Giulia. Strutture come questa, infatti, sono nel concreto le fondamenta di una strategia mirata a rilanciare la montagna, contrastando la tendenza allo spopolamento di queste zone". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, in occasione della cerimonia di inaugurazione del nuovo servizio di asilo nido integrato con la scuola dell'infanzia dell'asilo comunale 'La cocule' di Pontebba. Come ha sottolineato l'assessore, questo presidio educativo deve essere inteso come un preciso segnale che va nella direzione della difesa dell'identità del territorio. "Un'azione che non può che partire da coloro i quali saranno i cittadini di domani". "Ma questo asilo - ha aggiunto Zilli - è anche la testimonianza di come le istituzioni, Regione in primis, siano al fianco dei Comuni montani per sostenere tutti quei progetti mirati a rafforzare i servizi erogati alla popolazione, nell'ottica di fare in modo che chi vive nella fascia alpina non sia indotto ad andare via". L'assessore ha inoltre ribadito come questa Amministrazione regionale sia molto attenta al tema dell'istruzione e dei giovani ricordando il prossimo passaggio in Consiglio regionale della nuova legge sulla famiglia portata in Aula dalla Giunta. Infine, Zilli ha rimarcato anche la grande attenzione dell'Esecutivo regionale nei confronti del mondo della scuola, prova ne sia, tra le altre, le importanti risorse destinate a questa voce di spesa anche nell'ultima manovra di assestamento del bilancio regionale. All'evento ha partecipato anche il sindaco di Pontebba Ivan Buzzi. ARC/GG/pph