Territorio: Zilli, attività Giuliano è servizio a collettività Gemona

Gemona, 6 nov - "Un esempio di attività molto attenta al territorio, capace di fornire con umanità, professionalità e discrezione un servizio alle famiglie del gemonese in un momento di grande dolore qual è quello del fine vita".Lo ha detto l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli partecipando oggi a Gemona all'inaugurazione della casa funeraria della ditta Giuliano che opera non solo nel comune friulano ma anche in tutta la provincia udinese.Alla presenza dei titolari della ditta, l'esponente dell'esecutivo ha voluto mettere in risalto l'aspetto umano che l'azienda gemonese ha sempre messo al primo posto nello svolgere la propria attività al servizio della popolazione del luogo. "La capacità di entrare in empatia con le famiglie in un momento così doloroso - ha detto l'assessore regionale - è un presupposto fondamentale per stare vicino a chi è stato colpito da un lutto, sgravandolo dalle incombenze burocratiche che l'occasione richiede. È l'aspetto umano, quindi, il vero elemento che contraddistingue questo tipo di attività, che oggi con la casa funeraria si arricchisce di un nuovo servizio a disposizione della collettività". ARC/AL