Territorio: Zilli, bando progetti sovracomunali premia lavoro comunità

Udine, 20 gen - "La Regione ha destinato ben 135,7 milioni di euro per i progetti sovracomunali, al fine di premiare l'impegno delle comunità nell'elaborare congiuntamente proposte autosostenibili nel lungo periodo che contribuiscano ad aumentare il benessere della collettività e a valorizzare le peculiarità culturali, turistiche e ambientali locali. Crediamo molto nelle potenzialità del partenariato, che rispecchia la capacità di accogliere le istanze del territorio in modo partecipato. Abbiamo ricevuto numerose proposte di grande valore, a dimostrazione di come i risultati migliori si ottengano proprio lavorando insieme". Con queste parole l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli è intervenuta oggi a Udine alla presentazione di 7 progetti di investimento sovracomunali finanziati dalla Regione, attraverso lo strumento del partenariato, con un finanziamento complessivo di oltre 135 milioni di euro. Soggetti capofila delle progettualità i Comuni di Manzano, Cividale, Codroipo e Taipana, la Comunità di montagna del Gemonese, la Comunità Riviera friulana e la Comunità Collinare del Friuli. Alla presenza degli amministratori dei Comuni coinvolti, l'assessore ha ricordato come le risorse messe a disposizione dall'Amministrazione regionale abbiano consentito di portare a 20 il numero di progetti ammessi a contributo rispetto ai 14 inizialmente finanziati, con uno stanziamento aggiuntivo di 43,7 milioni di euro. "L'obiettivo - ha proseguito Zilli - è di portare avanti questa linea contributiva, scorrendo la graduatoria in assestamento per finanziare ulteriori proposte. Il patrimonio progettuale candidato ci permette di costruire politiche di investimento strutturali". Ambiente, innovazione sociale, arte, cultura e turismo sono le tematiche di sviluppo strategiche individuate dalla Regione per lo sviluppo delle diverse progettualità, in attuazione della programmazione europea. Nel dettaglio, il riparto dei fondi per i progetti presentati oggi a Udine: - 8 milioni di euro per i "Progetti di investimento di valenza territoriale nell'ambito del Contratto del fiume Natisone" (Comuni di Manzano, Cividale del Friuli, Premariacco e San Pietro al Natisone); - 8 milioni di euro per la "Green mobility del Gemonese" (Comunità di montagna del Gemonese, Comuni di Gemona del Friuli, Artegna, Montenars, Trasaghis, Bordano e Venzone); - 8 milioni di euro per la "Mobilità lenta tra vie d'acqua e di terra della Riviera friulana" (Comuni di Carlino, Muzzana del Turgnano, Marano Lagunare, Palazzolo dello Stella, Porpetto, Precenicco, Lignano Sabbiadoro e Rivignano Teor); - 8 milioni di euro per il progetto "Bike to work" (Comuni di Cividale del Friuli, Udine, Moimacco e Remanzacco); - 8 milioni di euro e per la "Valorizzazione ambientale, paesaggistica, naturalistica, culturale, ricettiva e turistica dei Territori del Torrente Corno" (Comuni di Codroipo, San Daniele del Friuli, Rive d'Arcano, Coseano e Mereto di Tomba); - 4.529.000 euro per lo "Sviluppo della rete culturale, museale, creativa e turistica della Comunità collinare del Friuli" (Comunità collinare del Friuli, Buja, Fagagna, Treppo Grande, San Daniele del Friuli e Forgaria nel Friuli); - 5.996.200 euro per la realizzazione dell' "Anello ciclo-turistico sui territori della Grande Guerra nelle Prealpi Giulie Valli del Torre" (Comuni di Tapiana, Attimis e Faedis). ARC/PAU/pph