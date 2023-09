Territorio:Zilli, campo sintetico Artegna impianto essenziale per area

L'assessore ha inaugurato l'opera finanziata con 717mila euro dalla Regione Artegna, 9 set - "L'investimento che la Regione ha deciso per quest'opera è strategico viste le potenzialità e il bacino di utenza che Artegna ha per gli appassionati di sport e grazie alla presenza di tante associazioni sportive pronte a collaborare a disposizione di un intero territorio in cui non a caso si è sviluppato il progetto Sportland". Lo ha sottolineato l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, inaugurando assieme al sindaco di Artegna Alessandro Marangoni, al presidente della Figc del Friuli Venezia Giulia Ermes Canciani e al presidente della Ad Arteniese Gianluigi Adotti, il nuovo campo da calcio sintetico presso l'impianto sportivo "Giacomo Tea". Il Comune ha ricevuto dalla Regione un finanziamento di 717 mila euro a fronte della domanda in concertazione 2022-24 (Sistema territoriale sport e tempo libero) per la riqualificazione della struttura sportiva ricreatoria. Con il finanziamento sono state realizzate - oltre alla posa del campo - anche opere complementari per la riqualificazione dell'impianto e la sostituzione dei fari con illuminazione a Led nel campo da calcio principale. Come ricordato dal sindaco la realizzazione inaugurata oggi si inserisce nel più ampio progetto "Sistema territoriale dello sport, del tempo libero e del turismo" presentato alla Regione per un ammontare complessivo di 1,5 milioni di euro e che prevede il potenziamento degli impianti in una porzione di territorio dedicata allo sport e all'incrocio tra le ciclabili FVG 1 e FVG 3. Un ulteriore finanziamento da 200 mila euro appena approvato permetterà di procedere ad un secondo step del progetto, ovvero alla realizzazione di due percorsi salute nel Parco del polifunzionale di Artegna. "Oltre alle ricadute sportive e turistiche di più ampio raggio, a cui il Comune giustamente lavora per creare un polo che coniughi sport, turismo e socialità a vantaggio del territorio, questo impianto unico nel suo genere nella zona - aggiunge Zilli - è un investimento per i bambini e i ragazzi e per la loro crescita sana all'insegna dei valori sportivi. La società di calcio Arteniese è nata nel 1967 e vanta oggi oltre 100 tesserati tra giovanili e prima squadra e assieme a tutte le altre associazioni e ai volontari del territorio si impegna per veicolare regole e stili di vita che rendono i ragazzi più consapevoli e maturi: per questo l'amministrazione regionale continuerà ad investire, consapevole dell'importanza di questi presidi sociali nei nostri territori". ARC/EP/gg