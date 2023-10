Territorio: Zilli, comunità Cavazzo Carnico ha nuovo campo di calcio

Cavazzo Carnico, 28 ott - "Grazie ad un investimento complessivo di 645 mila euro (550 mila di contributo concesso dalla direzione regionale Cultura e Sport oltre a fondi propri di bilancio del Comune di Cavazzo Carnico), è stato inaugurato e consegnato oggi alla comunità il nuovo campo di calcio in erba sintetica che sarà affidato in gestione all'Associazione sportiva dilettantistica Cavazzo". Lo ha comunicato l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, che è intervenuta all'odierna inaugurazione a Cavazzo Carnico. La cerimonia è stata organizzata dal Comune e dalle associazioni sportive dilettantistiche (Asd) Cavazzo e Viola alla presenza di autorità civili, religiose. Nel nuovo campo potranno allenarsi sia la squadra del Cavazzo, campione in carica e vincitrice di 8 campionati nella sua storia, sia la squadra Viola e tutto il settore giovanile che conta circa 150 ragazzi. "Le risorse investite nella struttura - ha indicato Zilli - tengono conto del passato e dei 65 anni di storia del Cavazzo ma guardano soprattutto al futuro dei giovani. Esempi come questo sono le migliori testimonianze della strada intrapresa per l'Amministrazione regionale che continua ad investire, in base al merito, le risorse dei cittadini". ARC/LP/pph