Territorio: Zilli, Filarmonici friulani eccellenza culturale giovanile

Udine, 24 ago - "Tuffarsi tra le note con lo spirito curioso e vivace di cinque giovani musicisti è un modo per apprezzare l'impegno di tanti ragazzi talentuosi che con orgoglio esportano la cultura e i valori del Friuli Venezia Giulia. Questo concerto è un'opportunità per il quintetto dei Filarmonici friulani che si stanno facendo conoscere da un pubblico sempre più ampio, ma è un'opportunità anche per la comunità gemonese di valorizzare i propri luoghi e la propria storia". È il messaggio che l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha voluto portare a Gemona del Friuli e al quintetto dei Filarmonici Friulani che stasera si esibirà nella Corte di Palazzo Elti con un programma per archi e clarinetto dedicato a Reicha e Mozart. Zilli ha anche ricordato "la recente tournèe che l'Orchestra giovanile Filarmonici Friulani ha condotto nel mese di luglio tra Austria, Germania e Italia con tredici serate in cui ha potuto esibire l'eccellenza musicale giovanile del nostro territorio". Per l'assessore "è un orgoglio per l'Amministrazione regionale sostenere il cammino di crescita formativa musicale di questi ragazzi che sono a pieno merito ambasciatori del Friuli Venezia Giulia e della sua tensione culturale internazionale". Il concerto è organizzato dal Comune di Gemona del Friuli, avrà inizio alle 20:45 ed è ad ingresso libero. ARC/SSA/gg