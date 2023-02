Territorio: Zilli, impianto Net importante per ciclo virtuoso rifiuti

Pordenone, 9 feb - "L'investimento compiuto in questi luoghi garantirà una risposta strutturale per fare in modo che i rifiuti diventino una vera e propria risorsa anche in questo territorio". Lo ha detto l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli partecipando oggi a Udine alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede operativa di Net spa e la visita al cantiere del nuovo impianto di digestione anaerobica. Il progetto prevede che la struttura venga utilizzata per la produzione di biogas e, conseguentemente, di energia elettrica e biometano. La sua alimentazione verrà garantita utilizzando la frazione organica dei rifiuti solidi urbani, la frazione organica putrescibile e il rifiuto verde. "Questa nuova realizzazione - ha detto Zilli nel suo intervento - è un avvenimento importante per la città di Udine e per l'intero territorio regionale in quanto va nel segno delle sfide che anche il Friuli Venezia Giulia sta compiendo verso la transizione energetica e ambientale sempre più green. La nostra Amministrazione è attenta nei confronti di chi compie questo tipo di investimenti, che guardano a un futuro sostenibile e rispettoso del ciclo ambientale". "L'importanza di questi lavori - ha infine aggiunto l'esponente dell'esecutivo Fedriga - è dettata anche dal fatto che mettono in atto in forma concreta il completo ciclo dei rifiuti utilizzando tecnologie all'avanguardia e innovative. Inoltre le opere dimostrano come questo tipo di impianto non solo possa convivere con il rispetto dell'ambiente, ma rappresenta anche un tassello importante verso un migliore utilizzo di ciò che da scarto deve diventare risorsa". ARC/AL/pph