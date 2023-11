Territorio: Zilli, mostra Kennedy valorizza archivio Cineteca Gemona

Finanziamento triennale di 400 mila euro per divulgarne i tesori custoditi Udine, 22 nov - "La retrospettiva inaugurata oggi e dedicata a John Fitzgerald Kennedy a 60 anni dalla sua tragica scomparsa si inserisce all'interno del progetto di valorizzazione dell'inestimabile patrimonio archivistico della Cineteca del Friuli che l'Amministrazione regionale sostiene con un finanziamento triennale di 400 mila euro per rendere sempre più fruibile al pubblico una parte dei tesori che la struttura custodisce. Il cuore dell'esposizione è, infatti, l'esistenza del Fondo Kennedy della Cineteca del Friuli: divulgare questo patrimonio, riconosciuto anche dalla 'John F. Kennedy Library Foundation' di Boston, affinché esso diventi elemento di cultura fruibile, è uno dei nostri obiettivi". Lo ha detto l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, in occasione della presentazione, nella sala consiliare di Palazzo Boton a Gemona del Friuli, e poi dell'inaugurazione in castello di 'Allo specchio dell'era Kennedy'. Si tratta della mostra organizzata dal Comune di Gemona in collaborazione con la Cineteca del Friuli, curata dallo storico del cinema Sergio M. Grmek Germani e visitabile fino al prossimo 6 giugno. L'esposizione resterà aperta ogni venerdì (14.30-18), sabato e domenica (10-12.30 / 14.30-18), cui si aggiungeranno aperture straordinarie in occasione delle festività natalizie. Valorizzazione degli archivi della Cineteca ma anche del Castello di Gemona "simbolo della ricostruzione - ha indicato Zilli - e riferimento sempre più importante per la diffusione della cultura: dal 2019 ad oggi si sono susseguite significative mostre che hanno trovato sede nelle ex carceri, dando lustro alla città e all'intero territorio. Aprendo le porte di questi edifici e mettendo a disposizione i tanti materiali preziosi raccolti nel corso degli anni possiamo far conoscere a un numero sempre più grande di persone tesori che altrimenti resterebbero sconosciuti". L'esponente della Giunta Fedriga, nel sottolineare l'importante collaborazione con il Comune di Gemona, ha espresso anche un ringraziamento a Livio Jacob e Piera Patat, che negli anni '60 iniziarono una raccolta di materiali divenuta poi la collezione Kennedy della Cineteca del Friuli che include degli inediti mai mostrati al grande pubblico "è un unicum anche a livello nazionale" ha aggiunto l'assessore regionale. "Questo progetto è di grande rilevanza anche in vista di Go 2025, un evento unico che porterà in regione un numero elevato di persone da tutta Europa e dal mondo, e che coinvolgerà l'intero territorio della regione - ha spiegato Zilli ricordando come "una delle mostre in programma e finanziate dalla Regione sarà dedicata al fotografo friulano, di fama internazionale, Elio Ciol, il cui peculiare sguardo contribuirà ad approfondire le molteplici sfaccettature del contesto culturale che porterà la nostra regione a celebrare Gorizia, assieme a Nova Gorica, quale Capitale europea della Cultura nel 2025". ARC/LP/gg