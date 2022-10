Territorio: Zilli, Percoto Canta grande messaggio fiducia per giovani

Pordenone, 9 ott - "Questa manifestazione lancia un messaggio che è positivo per la vita e di grande fiducia verso coloro i quali hanno un sogno nel cassetto e vogliono provare a realizzarlo". Lo ha detto l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli nel suo intervento durante la serata finale della 35. Edizione di Percoto Canta svoltasi al Teatro nuovo Giovanni da Udine nel capoluogo del Friuli Orientale. L'esponente dell'esecutivo, dopo aver portato il saluto del presidente Fedriga, ha posto in evidenza i valori che sono racchiusi nella manifestazione canora e che rispecchiano appieno le caratteristiche di chi vive in Friuli Venezia Giulia. "Questo progetto - ha detto Zilli - è inizialmente nato tra amici ma poi, con il passare del tempo e grazie alla passione, laboriosità nonché la professionalità di chi lo ha ideato, è cresciuto diventando una manifestazione di caratura internazionale. Percoto Canta identifica con precisione ciò che è la nostra terra e lo spirito della nostra gente - ha aggiunto l'assessore regionale - ossia umiltà, fatica e ambizione". "L'evento canoro - ha concluso Zilli - rappresenta un'occasione per stimolare i giovani che nel loro animo hanno la passione per il canto, un'arte molto complessa con un percorso non facile per quanti intravedono in esso una possibile carriera futura. Ma da questo concorso emerge un messaggio di speranza per tutti coloro che hanno questo sogno nel cassetto e che non può non essere sostenuto dall'amministrazione regionale". ARC/AL