Territorio: Zilli, progetto Collio-Gorizia coinvolge ampia comunità

Presentata a Cormons l'iniziativa ArtNet, finanziata dal bando regionale per gli investimenti sovracomunali Cormons, 18 dic - "Il progetto 'ArtNet Collio-Gorizia' ha il pregio di coinvolgere ben undici Comuni del territorio e un ampio bacino di cittadini, attraverso idee innovative di promozione territoriale e di inclusione sociale. Un territorio che mantiene ben salde le radici della propria vocazione vitivinicola e dei suoi valori storici e culturali. Rilevante anche lo slancio che questo progetto dimostra verso il mondo dei giovani: è importante che le nuove generazioni trovino sul territorio nuove occasioni di crescita professionale". È quanto ha affermato oggi a Cormons l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, in occasione della conferenza stampa con cui è stato presentato il progetto ArtNet Collio-Gorizia, che rientra tra le proposte finanziate dal bando regionale dedicato ai progetti di investimento sovracomunali. La Regione ha messo a disposizione complessivamente oltre 135 milioni di euro con la legge di Stabilità: risorse che, come ha specificato l'assessore, "permetteranno già da gennaio di scorrere la graduatoria per il finanziamento di ulteriori progettualità". Nel corso del suo intervento, Zilli ha sottolineato come il bando sia stato realizzato in attuazione della programmazione europea tramite "lo strumento virtuoso del partenariato, che premia la capacità di coinvolgere un alto numero di soggetti nel territorio e di elaborare proposte in grado di autosostenersi nel lungo periodo. L'idea di finanziare i progetti sovracomunali - ha proseguito l'esponente della Giunta - nasce dalla consapevolezza di quanto il Friuli Venezia Giulia sia un'area fertile e sempre ricca di iniziative votate alla crescita del benessere della comunità, che meritano di essere sostenute. Abbiamo ricevuto proposte di grande valore e, tra queste, ArtNet rappresenta un esempio virtuoso di innovazione, divulgazione culturale e inclusione". Il progetto presentato a Cormons, quarto classificato nel bando per i progetti sovracomunali, gode del contributo regionale per 7.984.068,28 euro e, oltre al Comune di Cormons in qualità di ente capofila, vede coinvolte le municipalità di Farra d'Isonzo, Capriva, San Lorenzo, Mossa, Medea, Dolegna del Collio, Mariano del Friuli, Gorizia, San Floriano del Collio e Moraro, per un bacino di utenza complessivo di circa 50mila abitanti. Il programma prevede la creazione di diversi centri culturali nel territorio del Collio e del Goriziano: l'hub centrale sarà ubicato a Cormons nell'ex edificio della scuola "Vittorino da Feltre", dove ci saranno diversi spazi culturali, tra i quali una biblioteca, sale per mostre e conferenze e un caffè letterario. Il secondo hub sarà situato a Capriva del Friuli, più precisamente presso l'ex scuola di via Preval, dove il focus principale sarà la musica e verranno installate una sala di registrazione a disposizione degli artisti del territorio e spazi per la promozione musicale. Il terzo polo centrale sarà, invece, a Farra, presso il Museo della civiltà contadina, che verrà rivoluzionato e dedicato all'arte immersiva e digitale. Si aggiungono al progetto altri spazi all'aperto in diverse aree del territorio, che saranno dedicati alla cultura e al benessere collettivo. L'assessore Zilli, complimentandosi con tutti gli attori coinvolti nel progetto, ha rilevato in particolare l'originalità di proporre, come iniziativa per promuovere la lettura, una "biblioteca itinerante" all'interno di un van che toccherà i diversi hub di ArtNet e si porrà come uno "spazio mobile" di cultura e aggregazione a disposizione della comunità. ARC/PAU/gg