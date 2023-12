Territorio: Zilli, progetto memoria Carso monfalconese è strategico

Monfalcone, 21 dic - "Questo è il risultato di un lavoro importante apprezzato dalla commissione regionale di valutazione per il suo altissimo profilo di contenuti. Come questo, sono giunte alla Regione moltissime progettualità di valore, segno della capacità dei Comuni di ideare e lavorare assieme". Questo il commento dell'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli alla presentazione del progetto del Parco internazionale della memoria del Carso monfalconese, che rientra nella prima tranche della graduatoria finanziata sul bando per progetti sovracomunali di valenza strategica. La presentazione si è svolta in municipio a Monfalcone alla presenza degli amministratori dei cinque Comuni e dei rappresentanti del Gal, della Pro Loco e delle associazioni coinvolte. "La nostra Regione - ha detto Zilli - gode di uno stato di salute finanziaria che ci ha consentito di approvare la legge di stabilità più ricca di sempre; l'idea quindi è stata quella di destinare parte di queste risorse a progettualità sovracomunali, mutuando la filosofia dei bandi europei che esalta i partenariati e la capacità degli enti di lavorare insieme". Nei termini del bando sono giunti 62 progetti per 360 milioni di valore. "Ad oggi - ha ricordato Zilli - abbiamo destinato 135 milioni alla dotazione di questo bando. I primi 14 progetti sono già finanziati e a gennaio scorreremo ulteriori 6 progetti, giungendo così a 20 progetti finanziati in totale. Si tratta di interventi molto innovativi che spaziano dalla cultura, all'ambiente, alla sostenibilità. Vorremmo trovare delle forme di premialità per chi riesce a tagliare traguardi intermedi prima degli altri: in Friuli Venezia Giulia abbiamo infatti una grande capacità di accedere ai fondi europei con progettualità frutto di ampia competenza, dobbiamo incentivare queste competenze e le loro ricadute sul territorio". Il progetto del Parco internazionale della memoria (Pim) è stato presentato come "master plan" tra i Comuni di Monfalcone, capofila, Ronchi dei Legionari, Doberdò del lago, Duino Aurisina, Fogliano Redipuglia ed è articolato in progetti e sotto progetti per la valorizzazione del Carso monfalconese all'insegna della memoria della prima Guerra mondiale, inclusa la riqualificazione di alcune strutture dedicate alla visita turistica in chiave storica, culturale e naturalistica. Il dettaglio degli interventi, che ammontano complessivamente a 8 milioni di euro, include 1,2 milioni di euro per la valorizzazione delle tappe memoriali a Monfalcone, con restauro e recupero di manufatti storici e 200mila euro con la stessa finalità per Ronchi dei Legionari. Poco più di 4 milioni vanno ai percorsi storico culturali mentre oltre un milione di euro è destinato alla riqualificazione della Rocca di Monfalcone in vista dei 500 anni dalla sua costruzione (1525 - 2025). Gli altri interventi riguardano la riqualificazione del centro visite "Gradina" di Doberdò, in funzione storico-museale per 230mila euro; la realizzazione di un sistema di realtà virtuale e multimediale a Fogliano per 235mila euro; la realizzazione di un museo della Pace e della memoria a Duino per 600mila euro e la realizzazione dell'archivio storico militare della memoria a Monfalcone per 300mila euro. Tutto il piano è improntato all'accessibilità attraverso cartellonistica multimediale, tragitti ciclo pedonali e riqualificazione di sentieri naturalistici per un totale di cinque chilometri di percorsi turistici. ARC/SSA/gg