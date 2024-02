Territorio: Zilli, punti vendita di prossimità strategici per comunità

L'assessore ha partecipato all'apertura di un esercizio commerciale a Gemona del Friuli Trieste, 3 feb - "L'apertura di questo importante punto vendita a Gemona rappresenta un'incoraggiante testimonianza di passaggio generazionale e di fiducia nei giovani, in un contesto dove esercizi commerciali di prossimità come questo sono dei presidi che garantiscono un servizio strategico alle comunità locali, anche sul piano sociale". Lo ha detto oggi a Gemona del Friuli l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli a margine dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di prodotti alimentari del territorio 'Buteghe', che fa capo all'Azienda agricola 'Colomba'. Presente all'evento anche il sindaco Roberto Revelant. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, in questi casi i valori che una famiglia riesce a trasferire alle nuove generazioni sono alla base della continuità imprenditoriale. "Questo significa - ha concluso l'assessore - amore per la propria terra, passione per il lavoro e senso di appartenenza a una comunità che vive in profonda armonia con il territorio". ARC/GG