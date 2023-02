Territorio: Zilli, sede unica per uffici comunali a Tarcento

Tarcento, 10 feb - "L'Amministrazione regionale è accanto ai Comuni che si impegnano a garantire servizi sempre più a misura di cittadino e a rivitalizzare i propri centri abitati. Il sostegno finanziario che la Giunta regionale ha concesso in questi anni anche al Comune di Tarcento va in questa direzione". E' il commento dell'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, dopo il sopralluogo a Tarcento con il sindaco Mauro Steccati, il vicesindaco Luca Toso e gli assessori ai Lavori pubblici, Roberto Beltrame, e al Bilancio, Marco Falciglia. Un incontro che ha permesso all'assessore regionale di verificare l'immobile acquistato dal Comune grazie ad un finanziamento regionale di 500mila euro, futura sede degli uffici comunali, e di fare il punto su progettualità e investimenti nell'area del Tarcentino. "La Giunta regionale ha accolto l'anno scorso la richiesta di contributo del Comune di Tarcento per l'acquisto di un immobile, nel centro del paese, necessario per dare una sede unica a tutti gli uffici comunali che oggi sono in parte inseriti all'interno di un condominio, in una situazione oggettiva di difficoltà logistica. Grazie, quindi, al finanziamento regionale di 500 mila euro il Comune ha acquistato un immobile adiacente a piazza libertà che sarà ora oggetto di ristrutturazione e garantirà una migliore fruizione dei servizi comunali per i cittadini". "L'incontro odierno è stato utile anche per fare il punto sullo stato degli investimenti e dei progetti a beneficio della comunità Tarcentina ma la cui valenza è sovracomunale - ha sottolineato Zilli -; pensiamo ad esempio ai finanziamenti a favore del Distretto sociosanitario ma anche a quelli per la riqualificazione di piazza Libertà a Tarcento, il cui primo lotto funzionale vale 1 mln e 700 mila euro". "L'Amministrazione comunale di Tarcento dimostra la forte volontà per favorire la crescita e lo sviluppo economico del Tarcentino attraverso investimenti strutturali - ha concluso l'esponente della Giunta regionale ricordando come "in questi cinque anni non è mai mancato il sostegno della Regione". ARC/LP/gg