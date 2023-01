Territorio: Zilli visita Comuni di Ragogna e Dignano su progetti Pnrr

Udine, 27 gen - "Le progettualità dei Comuni a valere sui fondi Pnrr sono di grande valore per lo sviluppo del territorio anche a Ragogna e Dignano, dove le amministrazioni comunali affrontano le medesime problematiche registrate in tutta la regione, ovvero l'aumento dei prezzi e la complessità delle procedure. La Regione non manca di dare un contributo per risolvere le criticità legate al Piano nazionale, convinta che questo sia, se opportunamente corretto, uno strumento utile a dare impulso alle progettualità dei territori". È il commento dell'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli a margine dei due incontri avuti oggi con le amministrazioni comunali di Ragogna e di Dignano. "Si è discusso di diverse progettualità che incidono sullo sviluppo economico di un territorio d'area vasta, sia in chiave di migliori servizi ai cittadini che di valorizzazione turistica" ha detto Zilli. A Ragogna l'assessore ha incontrato il sindaco Alma Concil, il vice Claudio Maestra e l'assessore Marco Pascoli che hanno illustrato alcuni degli investimenti strategici approntati nel programma comunale. In particolare, risulta strategico l'intervento di valorizzazione del castello e la ristrutturazione con efficientamento energetico della sala teatrale oltre che di alcuni impianti sportivi. "I Comuni dimostrano grande impegno nel progettare opere il cui valore è sovracomunale" ha commentato Zilli. "Questo - ha aggiunto l'assessore - è segno di maturità e di lungimiranza dei nostri amministratori locali che hanno a cuore lo sviluppo delle loro comunità". Anche a Dignano Zilli si è confrontata con il primo cittadino Vittorio Orlando e con il vice sindaco Luigi Toller, insieme ai quali ha fatto il punto della situazione sui progetti e gli investimenti a valere sul Pnrr che interessano strutture e infrastrutture. "La Regione - ha ricordato Zilli - ha messo a disposizione dei Comuni 8 milioni di euro e ha varato delle leggi che consentono l'anticipazione di fondi e specifiche risorse per garantire la copertura finanziaria delle opere, in particolare quelle del Pnrr". ARC/SSA/al