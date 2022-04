Territorio: 'Un biel vivi', tradizioni, volontariato e socialità

Buja, 9 apr - Una manifestazione capace di tenere vive le tradizioni, di contribuire alla promozione del territorio e resa possibile anche grazie all'impegno di tanti volontari che mettono a disposizione della comunità il proprio tempo. La presenza delle Pro loco sul territorio che, come dice la parola stessa operano 'a favore del luogo', sono realtà di grande importanza per la valorizzazione del proprio paese e insostituibili aggregatori sociali.E' la sintesi del messaggio che l'assessore regionale alle Finanze ha voluto portare oggi, a Buja, durante la 23.ma edizione di "Un biel vivi", l'incontro enogastronomico con le Pro Loco del Consorzio Collinare che vede la partecipazione dei sodalizi di Buja, Brazzacco, Flaibano, Majano, Montegnacco, Moruzzo, Ragogna, Vendoglio e Vilegnone.Dopo due anni di assenza a causa dell'emergenza pandemica, Buja ospita nuovamente la manifestazione caratterizzata da specialità culinarie in una cornice di divertimento. Una festa che, secondo l'esponente della Giunta regionale, mette in luce il volontariato ma anche cultura e identità. L'Amministrazione regionale ha assicurato che non farà mancare il proprio sostegno a queste realtà. ARC/LP/al