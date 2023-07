Terziario: Bini, bando più snello e veloce per contributi a Pmi

Approvato dalla Giunta regionale nuovo regolamento con premialità per chi investe nella formazione



Pordenone, 21 lug - "Si è modificato un regolamento importante, per quella che rappresenta a tutti gli effetti la principale linea contributiva a favore del settore terziario. Un provvedimento che semplifica le procedure legate all'ottenimento degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e dei servizi. Oltre alla semplificazione delle procedure, si è provveduto anche ad inserire una premialità riservata alle imprese che investono nella formazione degli addetti, nel caso in cui il personale dipendente o il titolare partecipino a corsi certificati dal libretto formativo".



Lo ha detto questa mattina l'assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini, dopo l'approvazione delle modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalità per gli incentivi alle Pmi dei comparti del terziario e del turismo (bando ex art. 100). La modifica principale riguarda la sostituzione, all'interno del bando, del procedimento a graduatoria con il procedimento "a sportello".



"Le nuove regole introdotte - ha precisato l'assessore Bini - consentiranno una forte semplificazione e permetteranno di velocizzare l'iter amministrativo nell'erogazione dei contributi. Attraverso la modalità 'a sportello', che finora si è dimostrato uno strumento vincente e gradito sia alle imprese sia ai cittadini, le aziende richiedenti potranno contare su una procedura molto più snella e veloce, che richiede meno documentazioni e minori incombenze. Senza contare - ha evidenziato l'esponente della Giunta - il fatto che l'erogazione dei fondi potrà avvenire in tempi decisamente ridotti, consentendo alle piccole attività economiche di ottenere i finanziamenti molto più celermente".



L'assessore Bini ha poi annunciato che "entro l'autunno sarà predisposto un nuovo bando che potrà contare su 3,7 milioni di euro di dotazione finanziaria, che verranno stanziati con l'assestamento. Attraverso queste misure - ha concluso l'assessore - l'Amministrazione regionale si dimostra ancora una volta vicina alle necessità e alle esigenze delle attività produttive, in questo caso in particolare alle imprese piccole e medie del commercio, del turismo e dei servizi". ARC/LIS/ma