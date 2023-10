Terziario: Bini, con Distretti commercio cresce fatturato

Presentata l'indagine congiunturale relativa al terzo trimestre Udine, 19 ott - "I riscontri e le stime di crescita che arrivano dal report di Format Research attestano che abbiamo intrapreso la strada giusta per garantire alle imprese una crescita in termini di relazioni, fatturato e lavoro". È il commento dell'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, in merito ai risultati dell'Osservatorio congiunturale, curato per Confcommercio Friuli Venezia Giulia da Format Research, presentati oggi nella sede della Camera di commercio Pordenone Udine. Accanto all'esponente della Giunta Fedriga erano presenti, tra gli altri, il presidente regionale di Confcommercio Giovanni Da Pozzo e il direttore scientifico della società di ricerca Pierluigi Ascani, che ha dato conto dell'andamento delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi della regione nel terzo trimestre dell'anno. Bini ha sottolineato con soddisfazione il significativo delta degli indicatori del Friuli Venezia Giulia rispetto al Paese Italia: "Il sentiment degli imprenditori del terziario Fvg circa l'andamento dell'economia italiana nel terzo trimestre 2023 è migliore rispetto a quello registrato a livello nazionale. Le nostre imprese hanno più fiducia sulla tenuta occupazionale, sulle prospettive di crescita per le proprie imprese e sugli aspetti finanziari: questo è il frutto di una capacità di resilienza del nostro tessuto imprenditoriale ma anche di politiche industriali che la Regione ha messo in atto in questi anni e che mostrano i risultati attesi". Soddisfazione per l'assessore anche sull'opinione emersa riguardo ai distretti del commercio: una soluzione, secondo i dati illustrati, in grado di rafforzare i comparti del terziario. L'Osservatorio evidenzia, infatti, come il 63% delle imprese ritenga che risiedere in un territorio coperto da un Distretto del commercio migliorerà le proprie prospettive di crescita in termini di fatturato entro i prossimi due anni. "Un aumento che, in media, è valutato dalle imprese attorno all'8% di fatturato in più - ha indicato Bini - ma va segnalato come quasi il 15% delle imprese stimi la crescita superiore al 10%". Sempre in tema di distretti Bini ha ricordato i 10,5 milioni di euro che hanno permesso di dare risposte a tutte le istanze pervenute e, "nella prossima legge di Stabilità allocheremo ulteriori risorse in spesa corrente per i Distretti - ha informato -. Sono convinto che questi processi aggregativi nati dal basso sono in grado di produrre risultati molto buoni in termini di crescita e sviluppo per il territorio". L'esponente della Giunta Fedriga ha informato, poi, sugli ulteriori 70 milioni di euro che verranno stanziati nell'assestamento bis della prossima settimana, a favore dei fondi di rotazione gestiti dal Frie e della contribuzione integrativa, per rispondere alle esigenze di liquidità delle imprese. L'Osservatorio ha messo in luce la crescita della fiducia delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia sull'andamento della propria attività; secondo Ascani le aspettative migliorano anche nella prospettiva a tre mesi, in vista del Natale, alla luce di un terzo trimestre 2023 che ha fatto registrare un miglioramento dei ricavi. Il turismo, come ha osservato Da Pozzo, si conferma vera e propria locomotiva del tessuto economico delle imprese del terziario in Fvg. Il dato delle strutture di ricezione alberghiera, in particolare, è nettamente migliore rispetto alla media nazionale. ARC/LP/ma