Terziario: Bini, da 2018 a oggi investimenti Regione in forte crescita

Trieste, 21 nov - "Nonostante la crescita dell'inflazione, le bollette energetiche sempre più care, l'aumento del costo del denaro e il conflitto in Ucraina, il Friuli Venezia Giulia sta dando dimostrazione di grande capacità di resilienza e di tenuta. In questa fase di forte turbolenza è un segnale non scontato e molto importante per tutte le categorie economiche e le famiglie della nostra Regione".

Lo ha affermato oggi a Trieste l'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini durante la presentazione dei dati dell'Osservatorio sull'andamento delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia curato da Format Research per Confcommercio Fvg.

"In questi anni la Regione è stata particolarmente vicina al tessuto produttivo e al terziario del Friuli Venezia Giulia, non solo con l'introduzione di leggi, regolamenti e meccanismi di semplificazione burocratica, ma proprio con lo stanziamento di risorse economiche rilevanti. Basti pensare che dal 2018 al 2022 - ha spiegato Bini - gli investimenti fatti da questa Amministrazione per un settore cardine del terziario come il turismo hanno segnato un +44%, passando dai 59 milioni di euro iniziali ai 102 milioni di quest'anno".

"La nostra azione però non è certamente finita - ha aggiunto l'assessore -. Stiamo lavorando per far partire i distretti del commercio. Il regolamento è pronto e nella legge di stabilità inseriremo 6 milioni di euro per le prime misure".

"Sui negozi di vicinato - ha precisato - siamo già intervenuti con contributi a fondo perduto finalizzati sia a nuovi insediamenti che a progetti di restyling, mentre a gennaio, in un'ottica di semplificazione e di sburocratizzazione del settore, andremo ad aggiornare la legge del commercio dando adeguate risposte alle richieste pressanti avanzate dalle associazioni di categoria, dagli enti locali e dagli addetti ai lavori".

"Inoltre, sempre nella prossima legge di stabilità - ha annunciato Bini -, sarà inserito un provvedimento molto importante per sostenere le imprese colpite dall'aumento dei costi energetici, attraverso incentivi per l'installazione di impianti fotovoltaici".

Secondo l'Osservatorio in Friuli Venezia Giulia un'azienda su tre del terziario chiede credito per investimenti. Tengono poi fiducia, ricavi e occupazione. "Il mondo delle nostre imprese è robusto - ha sottolineato Bini in conclusione -. Da questi dati emerge un grande senso di responsabilità da parte di tanti commercianti della nostra regione che, pur di non riversare gli aumenti energetici sul prezzo di vendita e quindi sui clienti, hanno deciso di ridurre i propri margini di guadagno". ARC/RT/ma