Terziario: performance Fvg sopra la media italiana

Mai come oggi il sistema turismo del Fvg traina l'indotto



Udine, 26 mag - Pur in una situazione di oggettiva difficoltà, la performance del tessuto economico del Fvg è migliore rispetto alle altre regioni d'Italia: il dato dei ricavi del primo trimestre del 2022, infatti, si attesta al di sopra della media nazionale. Nonostante il rialzo dei prezzi delle materie prime e dell'energia, le imprese del commercio, del turismo e dei servizi del Friuli Venezia Giulia non intendono ridurre gli investimenti programmati. Tiene anche l'occupazione, a testimonianza della straordinaria resilienza del tessuto economico regionale. Lo ha comunicato l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, commentando i dati dell'Osservatorio congiunturale Confcommercio Friuli Venezia Giulia relativamente al primo trimestre 2022, presentati questa mattina a Udine.



Secondo le elaborazioni di Format Research, l'indicatore dei ricavi delle imprese per i primi tre mesi dell'anno resta stabile (44), ben al di sopra della media italiana (39) e dovrebbe mantenersi stabile anche per il secondo trimestre del 2022.



Merito anche del ruolo trainante che il turismo sta assumendo nella nostra Regione. L'esponente della Giunta ha sottolineato il cambio di passo del turismo: se in passato il settore dipendeva da due soli periodi dell'anno e due luoghi, ovvero dalle vacanze invernali in montagna ed estive al mare, oggi il turismo è diventato un vero e proprio sistema che interessa tutti i dodici mesi e tutti i luoghi del Friuli Venezia Giulia, con effetti importanti sull'indotto (dall'agricoltura al terziario) e la tenuta occupazionale. L'assessore ha anche ricordato la costante vicinanza della Giunta al mondo dell'impresa. Con l'assestamento di bilancio di luglio, la Regione metterà in campo oltre 40 milioni di euro a sostegno delle micro, piccole e medie imprese, per aiutarle a far fronte alla situazione di difficoltà che stanno vivendo, causata dall'aumento del costo delle materie prime e dell'energia e dalla crisi internazionale determinata dal conflitto in Ucraina. L'esponente dell'Esecutivo ha ricordato come le misure adottate per il mondo imprenditoriale del Friuli Venezia Giulia trovino un'efficace applicazione e abbiamo l'effetto di creare feedback positivi perché "modellate" sulle reali necessità delle attività produttive. Tutto questo anche grazie a un continuo e imprescindibile confronto tra la Regione, il tessuto economico del Fvg e le associazioni di categoria: una dialettica costante che, come nei momenti più duri della pandemia, anche oggi permette di intervenire con linee contributive e azioni di reale impatto, capaci di sostenere concretamente il mondo produttivo della nostra regione. ARC/PT/pph