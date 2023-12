Terzo settore: Riccardi, nuovo documento per il servizio civile

Piano approvato dalla Giunta: stanziati 180 mila euro nel triennio 2024-2026 Pordenone, 16 dic - "Con l'approvazione del Documento di programmazione del servizio civile in Friuli Venezia Giulia per il triennio 2024-2026 si dà continuità ai progetti di promozione e programmazione del servizio civile regionale e solidale, nonché alle attività proposte dagli enti convenzionati e alla formazione dei giovani volontari che scelgono di intraprendere l'esperienza del servizio civile. In particolare, nel corso dell'ultimo triennio la Regione ha avviato un percorso per lo sviluppo di progetti di servizio civile avviati nel terzo settore e nel comparto sociosanitario".



Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute, politiche sociali e disabilità, Riccardo Riccardi in riferimento all'approvazione della delibera di Giunta con la quale è stato definitivamente approvato il Documento di programmazione del servizio civile in Friuli Venezia Giulia per i triennio 2024-2026.



Per le finalità previste dal Documento di programmazione triennale è previsto un finanziamento massimo di 60 mila euro l'anno per un totale nel triennio pari all'importo massimo di 180 mila euro comprendendo anche tutte le attività di formazione e informazione e supporto dei volontari.



La Regione, in questo contesto ha visto negli ultimi anni incrementare le possibilità di svolgere il servizio civile universale per i giovani (in Fvg nel 2022 erano oltre 700 i giovani in servizio) e ha rafforzato le attività formative e informative rivolte agli enti e agli operatori volontari attraverso il progetto "Infoserviziocivile". Inoltre, ha promosso progetti di servizio civile solidale (rivolto ai giovani che abbiano un'età compresa tra i 16 e i 18 anni nel momento di presentare la domanda) finanziati esclusivamente con fondi regionali offrendo la possibilità anche agli istituti scolastici della regione di presentare progetti. In quest'ambito, nel 2023 la Regione ha stanziato 150 mila euro: i progetti presentati sono stati 44, i posti a bando 147 e le richieste dei volontari 202.



"Un'attività che la Regione continua a promuovere - ha proseguito Riccardi - nella convinzione dell'utilità del servizio anche come formazione volta a promuovere l'impegno e il rafforzamento del senso civico di appartenenza alla comunità delle giovani generazioni. Dal recente monitoraggio svolto dal servizio Infoserviziocivile emerge una fotografia della realtà regionale nella quale la percentuale dei ragazzi che giudica fra buona e ottima l'esperienza del servizio civile in regione supera l'80 per cento. Tutti gli indicatori hanno fornito dei risultati estremamente positivi del sistema del servizio civile in Friuli Venezia Giulia". ARC/LIS/pph