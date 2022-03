Terzo settore: Riccardi, oltre 300mila euro per volontariato

Udine, 6 mar - Sono a disposizione dei soggetti del Terzo settore - Organizzazioni di volontariato (Odv), Associazioni di promozione sociale (Aps), Fondazioni onlus - risorse ministeriali complessive per 321.722 euro che verranno assegnate in base all'avviso pubblico approvato dalla Giunta regionale su proposta del vicegovernatore con delega alle Politiche sociali Riccardo Riccardi.



"In attuazione all'accordo di programma Stato-Regione Fvg e alle linee guida ministeriali sosteniamo - spiega Riccardi - attività di interesse generale poste in essere con modalità non commerciali e realizzate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia nel periodo compreso tra luglio 2022 e il 31 marzo 2023. Si tratta di un avviso in continuità con l'indirizzo dato per il Terzo settore dal precedente avviso approvato nel settembre 2021 tanto che in quello che sarà pubblicato a breve verrà data priorità chi non ha beneficiato delle risorse previste nel precedente".



I finanziamenti vanno da un minimo di 500 a un massimo di 3.500 euro e la domanda dovrà essere inoltrata in modalità telematica attraverso l'uso esclusivo del sistema Istanze online - IOL, a partire dalla prima data utile, presumibilmente inizio aprile/maggio ed entro giugno/luglio 2022. La rendicontazione dovrà essere presentata entro aprile 2023. ARC/EP/pph