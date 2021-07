Terzo settore: Riccardi, online avviso sportelli supporto associazioni

Trieste, 6 lug - Con una apposita delibera di Giunta è stato approvato l'avviso di istruttoria pubblica rivolto alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale di secondo livello e alle fondazioni onlus, finalizzato alla presentazione di manifestazioni di interesse per la creazione di sportelli che diano sostegno amministrativo alle realtà del Terzo settore.



A darne notizia è il vicegovernatore con delega alla Cooperazione sociale e terzo settore, Riccardo Riccardi.



Si tratta di una iniziativa rivolta alle realtà iscritte nei registri di settore e, successivamente, nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) e realizzata ai sensi del Decreto-Legislativo 117 del 2017.



Con questo provvedimento si vuole sostenere, nello specifico, l'attivazione di sportelli in grado di fornire attività di supporto informativo e amministrativo gratuito e di accompagnare le associazioni nella preparazione degli adempimenti necessari per la presentazione delle domande contributive.



I soggetti attuatori, in ossequio al principio di sussidiarietà, devono essere associazioni di secondo livello già costituite alla data di pubblicazione dell'avviso che, inoltre, ha fissato al 5 agosto 2021 la scadenza per la presentazione delle domande.



Per realizzare questo progetto è stata autorizzata dalla Giunta una spesa di 85mila euro per l'anno 2021: 30mila euro per l'area giuliano-isontina, 35mila per quella friulana e 20mila per il Pordenonese.



L'avviso di istruttoria pubblica e tutte le informazioni sono consultabili online all'indirizzo https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/terzo-set tore/FOGLIA2/articolo.html ARC/RT/gg