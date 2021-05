Terzo settore: Riccardi, tavolo Fvg saprà avanzare proposte al Paese

Primo incontro organismo tecnico promosso dalla Regione per riscrittura norma



Palmanova, 31 mag - "Il clima sereno e propositivo che ho potuto constare quest'oggi porterà ad un dibattito costruttivo, dal quale emergeranno proposte concrete di valido spessore non solo per la nostra regione ma anche per il resto del Paese".



Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi intervenendo oggi al primo incontro del tavolo tecnico del Terzo settore per fare il punto sul percorso legislativo messo in atto dalla Regione. Alla presenza dei vari attori protagonisti chiamati a far parte dell'organismo che dovrà provvedere alla riscrittura della norma di settore, Riccardi ha posto in evidenza il valore e la ricchezza che ogni soggetto potrà apportare nella scrittura della legge di riforma del comparto.



"Attraverso un'adeguata rappresentanza e tramite un modello di gestione che sia il più accessibile possibile - ha detto il vicegovernatore - il Terzo settore dialogherà in maniera ancora più fattiva con la Regione e potrà concentrare le energie sul rafforzamento del proprio ruolo in Friuli Venezia Giulia e sullo sviluppo di buone pratiche condivise. Queste ultime troveranno una declinazione all'interno del percorso che verrà tracciato con il provvedimento normativo in via di definizione da parte della Giunta".



"Ho potuto constatare - ha aggiunto Riccardi - il positivo clima che si è instaurato all'interno del tavolo di confronto, fattore questo che rappresenta un ottimo punto di partenza per focalizzare innanzitutto gli obiettivi da perseguire e quindi le modalità per poterli raggiungere. Non c'è dubbio che ci sia un gran lavoro da compiere ma la nostra regione ha alle spalle un terreno molto fertile e un forte dinamismo nel comparto del volontariato che permetteranno di organizzare al meglio misure e strumenti per valorizzare il Terzo settore".



"Quello che è stato avviato - ha concluso il vicegovernatore - è un lavoro molto importante e ci sono tutte le condizioni per compiere bene questo compito. Ci siamo posti un obiettivo alto e ambizioso e sono certo che anche questa volta il Friuli Venezia Giulia sarà capace di creare le condizioni per elaborare delle proposte progettuali capaci di diventare anche delle best practice da mettere a disposizione del resto del Paese". ARC/AL/ep