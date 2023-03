Testate Gedi: Regione, tutelare personale e centralità territorio

Trieste, 28 mar - In riferimento all'annunciata offerta per il Piccolo e il Messaggero Veneto, qualsiasi volontà di coinvolgere realtà imprenditoriali locali nel processo di acquisizione dei due quotidiani rappresenta un elemento qualificante, nella prospettiva di garantire il mantenimento di un legame forte tra le storiche testate del Friuli Venezia Giulia e il territorio. Ferma restando la terzietà della parte pubblica nei confronti delle dinamiche private dell'operazione, ogni decisione che saprà tutelare il personale interessato e che vorrà porre la nostra comunità al centro del nuovo progetto editoriale non potrà che godere del pieno supporto dell'Amministrazione regionale.Questo il pensiero espresso dal governatore del Friuli Venezia Giulia in seguito alle notizie diffuse dal gruppo Gedi relativamente a un'offerta di acquisto delle sue testate locali dell'area del Nordest, tra cui i quotidiani "Il Messaggero Veneto" e "Il Piccolo". ARC/DFD/ma