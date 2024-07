Tirso:Bini e Rosolen, sì ad azione Regione condivisa con parti sociali

Ma azienda deve assumere atteggiamento responsabileTrieste, 16 lug - "Gli assessori Bini e Rosolen esprimono la propria piena condivisione rispetto all'auspicio, formulato dalle organizzazioni sindacali, di un'azione condivisa, tempestiva e responsabile a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e del futuro produttivo dello stabilimento di Muggia della Tirso. Poiché, tuttavia, presupposto indefettibile di questa azione - che la Regione intende continuare a portare avanti in raccordo con Confindustria Alto Adriatico e le organizzazioni sindacali - è la chiarezza in merito alla situazione attuale, alcuni punti fermi devono essere riaffermati".Lo affermano in una nota i titolari delle deleghe alle Attività produttive e al Lavoro della Giunta del Friuli Venezia Giulia."L'importante intervento che Friulia ha attuato a sostegno di Tirso nel 2020 - hanno rilevato Bini e Rosolen - era finalizzato esattamente a tutelare la continuità produttiva e occupazionale del sito di Muggia. Quando Friulia ha attivato nei confronti di Tirso, in presenza dei relativi presupposti, la clausola contrattuale cui le sigle sindacali fanno riferimento, la Regione si è adoperata immediatamente per favorire un dialogo tra Friulia e Tirso in vista della definizione di una soluzione condivisa. Dialogo che non è stato, tuttavia, possibile portare a compimento a fronte dell'indisponibilità da parte dell'azienda, che si è tradotta anche nel mancato riscontro ad una serie di comunicazioni che Friulia nel tempo le ha inviato. La Regione continua ad auspicare che una quota del ricavato dalle operazioni straordinarie che il Gruppo Fil Man Made sta ponendo in essere venga utilizzato per definire la posizione di Tirso con Friulia". Ne concludono Bini e Rosolen che "la Regione continuerà a perseguire l'obiettivo della continuità produttiva ed occupazionale del sito di Muggia. Obiettivo, tuttavia, il cui conseguimento richiede un comportamento responsabile da parte dell'attuale proprietà". ARC/Com/pph