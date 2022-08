Tirso: Regione Fvg pronta ad accompagnare scelte di politica lavoro

Su caro energia serve norma nazionale per sostenere imprese



Udine, 2 ago - Le preoccupazioni per il continuo aumento del costo dell'energia, che potrebbe rallentare la produzione della sede produttiva di Muggia dell'azienda tessile Tirso-Fil Man Made Group, sono state al centro dell'odierno tavolo di confronto con gli assessori regionali alle Attività produttive e al Lavoro, i rappresentanti dell'azienda, le sigle sindacali, Friulia, Confindustria Alto adriatico e il sindaco di Muggia.



Nell'evidenziare come il costo dell'energia e delle materie prime abbia raggiunto livelli improponibili per le imprese, gli esponenti dell'Esecutivo regionale hanno illustrato ai rappresentanti di azienda e sindacati presenti, l'intermediazione in corso con il Governo centrale per fronteggiare l'impatto dei costi sulla produzione e sul lavoro.



Attraverso la commissione per lo Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come ha spiegato l'assessore regionale alle Attività produttive, verrà presentata al Governo una nota in cui si evidenzia la necessità di una norma nazionale, dato che la materia non è di competenza regionale, con cui si prevede, per un periodo transitorio, di "congelare" gli effetti sulla contabilità societaria dei sovra costi, rispetto al 2019, delle spese per l'energia e per le materie prime, o in alternativa, consenta l'ammortamento degli stessi nei quattro anni di bilancio successivi.



L'assessore al Lavoro, nel prendere atto delle rassicurazioni dell'azienda di voler mantenere il sito produttivo a Trieste e del fatto che i problemi legati ai costi energetici produrranno un necessario rallentamento dell'attività lavorativa in autunno, ha chiesto all'impresa di condividere il percorso legato all'utilizzo degli ammortizzatori e di non procedere con decisioni unilaterali stante la disponibilità della Giunta regionale a seguire ogni passaggio e a mettere a disposizione risorse per accompagnare scelte di politica del lavoro. ARC/LP/al