Tirso: Rosolen-Bini, sito Muggia è strategico per continuare dialogo

Il tavolo verrà riconvocato tra tre settimane



Pordenone, 10 feb - "La strategicità del sito di Muggia rimane uno degli aspetti imprescindibili che dovrà essere riposto al centro del tavolo di confronto tra Tirso, Regione e sindacati".



Lo hanno ribadito gli assessori regionali Alessia Rosolen (Lavoro) e Sergio Emidio Bini (Attività produttive) al termine del confronto svoltosi oggi e al quale hanno partecipato in videconferenza, alla presenza delle organizzazioni sindacali, i rappresentanti dell'Azienda e di Confindustria nonché dei rappresentanti sindacali dei lavoratori somministrati.



"A conclusione dei lavori - spiegano Rosolen e Bini - si è deciso che il tavolo verrà riconvocato tra tre settimane, occasione in cui l'azienda dovrà presentare il piano industriale. Quest'ultimo dovrà comprovare la strategicità del sito produttivo di Muggia così come ha confermato oggi l'azienda; strategicità che rappresenta uno degli elementi imprescindibili per l'amministrazione regionale al fine di proseguire il confronto tra le parti. Se da un lato comprendiamo le difficoltà che il settore sta attraversando in questo momento, dall'altro non si possono non tenere in considerazione gli importanti investimenti già compiuti da Friulia sul sito produttivo. Per queste ragioni ci attendiamo che l'azienda prosegua il dialogo mantenendo la centralità dello stabilimento muggesano".



Infine l'assessore al Lavoro Alessia Rosolen ha assicurato che convocherà a breve le agenzie per il lavoro e le rappresentanze sindacali dei lavoratori somministrati per favorire la ricollocazione dei 47 dipendenti al momento rimasti senza occupazione. ARC/AL/gg