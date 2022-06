Topografia: Fvg e Mitteleuropa a confronto su innovazioni tecnologiche

Udine, 9 giu - Il sistema catastale assume un ruolo sempre più importante negli Stati moderni: le soluzioni tecnologiche per la mappatura dei confini catastali sono in continua evoluzione, sviluppano e forniscono nuovi servizi quali i sistemi informativi territoriali nelle aree urbane, contribuendo a garantire una maggiore conoscenza da parte dei cittadini dei diritti reali e della politica fondiaria del loro territorio.È il concetto espresso dall'assessore regionale alle Finanze intervenuta in rappresentanza dell'Amministrazione regionale al 37° simposio delle autorità topografiche di Austria, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria, Friuli Venezia Giulia, Alto Adige, Trentino e Croazia, promosso dall'Agenzia delle Entrate Fvg. Il simposio è stato l'occasione per il confronto e la collaborazione tecnica tra le istituzioni coinvolte e finalizzato alla condivisione di buone pratiche, alla valutazione dei progressi raggiunti e all'ulteriore miglioramento dei servizi di cui possono beneficiare i cittadini.Inoltre - è stato detto - va rilevato come attraverso la collaborazione e lo scambio di esperienze anche in ambiti molto specialistici, ma fondamentali per l'organizzazione del vivere civile, è possibile stringere ancor più i reciproci rapporti in una dimensione che non è solo "tecnica", ma anche culturale e sociale.Da parte dell'esponente dell'Esecutivo regionale è stato quindi espresso un vivo apprezzamento per tutto il lavoro svolto, dal 1984 ad oggi, e per i risultati prodotti dalle molteplici giornate di approfondimento che contribuiscono ad accrescere la società regionale, nazionale e mitteleuropea. ARC/SSA/ma