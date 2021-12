Tpl: Pizzimenti, 136 bus in più per garantire anche trasporto studenti

Trieste, 10 dic - "Sta funzionando bene la riorganizzazione dei servizi da parte delle società Tpl Fvg scarl e delle aziende consorziate, pensata per garantire anche i necessari collegamenti di carattere scolastico su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia. In totale sono 136 i mezzi aggiuntivi che abbiamo messo a disposizione a livello regionale. Di questi 118 sono a noleggio con conducente (Ncc)".Lo afferma l'assessore ai Trasporti, Graziano Pizzimenti."Il numero complessivo delle corse - specifica l'esponente dell'esecutivo - è rimasto lo stesso nonostante l'affluenza sia oggettivamente in calo a causa della diffusione del Covid-19 che costringe tanti studenti a seguire le lezioni da casa in modalità telematica. Una situazione che non muterà neppure nel caso in cui gli effetti della pandemia dovessero aggravarsi nella nostra Regione"."Dopo l'introduzione dell'obbligo del Green pass rafforzato per l'utilizzo dei mezzi pubblici - sottolinea l'assessore - non abbiamo registrato particolari situazioni di disagio come confermato anche dalle Prefetture che stanno monitorando attentamente la situazione"."Inoltre si stanno svolgendo regolarmente le verifiche a campione demandate alle forze di Polizia, le uniche titolate a comminare le sanzioni in caso di violazioni. Verifiche sul possesso del certificato verde - ricorda l'esponente della Giunta - che vengono effettuate sempre a terra: nelle stazioni di partenza o di arrivo o nelle vicinanze delle fermate intermedie"."Non va poi trascurato il fatto che sui nostri mezzi è sempre stato garantito il riempimento all'80% come previsto dalle indicazioni nazionali per le zone bianche e gialle. Se il Friuli Venezia Giulia dovesse passare in zona arancione, innanzitutto dovremo valutare quali saranno le disposizioni del Governo. Il nostro obiettivo - conclude Pizzimenti - resta comunque quello di mantenere inalterata la programmazione attuale che sta dando risultati molto positivi". ARC/RT/al