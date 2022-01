Tpl: Pizzimenti, a parte scuolabus su tutti altri mezzi obbligo Ffp2

Trieste, 12 gen - "Sulla base della normativa attualmente in vigore è obbligatorio l'utilizzo di mascherine Ffp2 su tutti i mezzi del trasporto pubblico locale operativi in Friuli Venezia Giulia. Fanno eccezione solo gli scuolabus, gestiti dai Comuni, per gli alunni che frequentano le scuole dell'infanzia e quelle primarie".



Lo afferma l'assessore alle Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzimenti, che oggi ha preso parte a una riunione in videoconferenza convocata per fare il punto sulla situazione del Tpl nella nostra Regione, condizionato dalla forte diffusione del Covid-19.



"In primo luogo - sottolinea Pizzimenti - è necessario garantire il diritto allo studio, assicurando il trasporto degli studenti sia verso gli istituti scolastici che al rientro a casa".



Durante l'incontro sono stati diffusi anche i dati odierni riguardanti le ex province del Friuli Venezia Giulia.



A Udine, su un totale di 242 autisti, 13 sono senza green pass e 57 in malattia/infortunio. Le corse urbane soppresse sono 86 (8,5%), mentre quelle extraurbane sono 152 (6,9%).



Trieste presenta invece 7 autisti privi di certificazione verde e 62 in malattia/infortunio. Il numero totale di autisti ammonta a 595. Nel capoluogo regionale, che presenta solo una rete urbana, sono stati cancellati 512 tragitti pari all'8,5% del totale.



Per quanto concerne Gorizia si segnalano 5 autisti senza green pass e 24 in malattia/infortunio, pari al 17% del totale, mentre le corse soppresse sono 73 (7%).



Infine a Pordenone sono 33 gli autisti che risultano assenti su un totale di 289. In ambito urbano nessuna corsa è stata annullata, mentre è stato soppresso il 3% dei percorsi fuori città.



"Questi dati - precisa Pizzimenti in conclusione - sono indicativi di una situazione in continua evoluzione. Invitiamo pertanto a consultare il sito internet di Tpl Fvg per conoscere in ogni momento i percorsi che vengono via via cancellati". ARC/RT/pph