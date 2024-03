Trasporti: Amirante, 4,5 milioni ai Comuni per servizio scuolabus

Al via doppio bando per contributi volti ad acquisto mezzi e affidamento servizioPordenone, 2 mar - "Ammontano complessivamente a 4,5 milioni di euro le risorse che la Regione mette a disposizione dei piccoli Comuni al fine di agevolare i servizi di scuolabus sui territori. Un bando, con dotazione di 500 mila euro, riguarda il sostegno all'acquisto di nuovi mezzi ed è rivolto ai Comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti. Un secondo bando, risorse per quattro milioni destinate ad Amministrazioni con meno di tremila abitanti, riguarda invece il sostegno alla copertura dei costi sostenuti nei servizi di affidamento del trasporto scolastico".Lo rende noto l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, che sottolinea come "attraverso questi provvedimenti viene confermata l'attenzione della Regione a supporto dei Comuni più piccoli, che devono far fronte all'aumento dei costi relativamente a investimenti posti in essere, e a favore delle famiglie e della popolazione scolastica".Rispetto al bando per la concessione di contributi ai Comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti per l'acquisto di scuolabus - pubblicato sul sito della Regione - i Comuni potranno inoltrare domanda fino al prossimo 30 aprile. Il contributo regionale che copre l'80 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di uno scuolabus, fino a un massimo di 150 mila euro. La dotazione finanziaria del bando, per il 2024, ammonta a 500 mila euro.Questo contributo si aggiunge al finanziamento relativo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali con popolazione inferiore ai tremila abitanti (il limite precedente era di duemila) per la realizzazione di servizi scuolabus il cui bando è stato emanato soltanto una settimana fa. Il contributo consente la proposizione di un'istanza sul triennio di spesa per agevolare i Comuni stessi nella programmazione dei servizi nella stipula dei contratti di affidamento. Le risorse complessivamente disponibili per il periodo gennaio 2024-giugno 2026 ammontano a 4 milioni di euro.Ogni informazione è reperibile sul sito alla pagina https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-p ubblici/infrastrutture[1]logistica-trasporti/FOGLIA16/. ARC/LIS/pph