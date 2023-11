Trasporti: Amirante, 600mila euro a Comuni per pensiline Tpl urbano

Udine, 7 nov - Da ieri, 6 novembre 2023, e fino al 27 novembre prossimo i Comuni su cui sono attivi servizi di trasporto pubblico locale urbano possono presentare domanda per ottenere un contributo regionale per la realizzazione o l'adeguamento delle fermate dei servizi urbani di trasporto pubblico locale (bus e corriere) con i requisiti e le dotazioni indicate dal Piano regionale del Tpl.



"Abbiamo messo a disposizione 600mila euro - ha sottolineato l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante - con l'obiettivo di sostenere concretamente i Comuni in un'attività finalizzata sia al miglioramento dell'attrattività del sistema del Tpl urbano sia dell'accessibilità ai servizi di trasporto pubblico da parte delle persone a ridotta mobilità. Speriamo così di valorizzare al meglio l'investimento che la Regione ha realizzato sul parco mezzi urbani, già dotato di pedane e spazi interni dedicati".



Secondo le intenzioni della Regione, illustrate da Amirante, "questa è un'iniziativa contributiva fondamentale per sopperire ad una funzione che prima era svolta dalle Province e che ora grava sui Comuni i quali hanno difficoltà ad affrontare interventi di sostituzione delle pensiline a causa dell'aumento dei prezzi. Con questo bando auspico che vengano realizzati anche interventi di piccola intermodalità tra biciletta e bus o che venga incentivato il ricorso alla mobilità elettrica".



Le fermate finanziabili sono sia quelle localizzate in luoghi rilevanti della rete (poli scolastici, ospedalieri, commerciali, sportivi, parcheggi scambiatori di grandi dimensioni ecc), sia quelle che costituiscono l'insieme diffuso di punti di accesso al sistema del Tpl urbano. Il tetto massimo di spesa per ciascuna fermata è pari a 20mila euro. Bando e modello di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione. ARC/SSA/gg