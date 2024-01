Trasporti: Amirante, a breve rinnovo contratto Öbb Ferrovie Austriache

Grande attenzione ai collegamenti per evento Go!2025 Udine, 18 gen - "La proficua collaborazione con Öbb Ferrovie Austriache prosegue con successo e, in vista del rinnovo contrattuale, guardiamo con attenzione a Go!2025, per migliorare i collegamenti e includere anche i treni di Öbb nei nostri strumenti di comunicazione e di prenotazione considerando l'afflusso di turisti, anche dei Paesi contermini, che l'evento porterà sul territorio". Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, nel corso dell'odierno incontro nella sede della Regione a Udine, con il direttore generale della linea passeggeri di Öbb Ferrovie Austriache, Norman Kellermann, durante il quale è stata messa in evidenza la volontà di ampliare l'offerta di collegamenti ferroviari anche in un'ottica di mobilità alternativa all'automobile per raggiungere le principali destinazioni austriache. "Nel rinnovo contrattuale - ha spiegato Amirante - verrà confermato fino al 2025 l'eurocity Trieste Vienna via Lubiana, successivamente verrà valutato un tracciato alternativo che interessi maggiormente il Friuli Venezia Giulia per offrire nuove e migliori risposte anche in termini di riduzione dei tempi di percorrenza". Il colloquio ha messo in evidenza la volontà di pianificare, nel prossimo futuro, degli investimenti in Friuli Venezia Giulia con l'intento di incrementare i flussi turistici verso la regione, offrendo nel contempo maggiori collegamenti non solo su Trieste ma anche verso le destinazioni costiere. ARC/LP/ma