Trasporti: Amirante, Adriafer strategica per logistica ferroviaria Fvg

L'assessore ha incontrato i vertici della società controllata dall'Autorità di sistema portuale di Trieste e Monfalcone. Trieste, 7 nov - "Abbiamo convenuto sul ruolo della società che sarà sempre più strategico nell'ambito della gestione dei trasporti su rotaia in tutto il Friuli Venezia Giulia, anche in considerazione della centralità che la regione ha assunto nello scenario della logistica europea". Questo il concetto espresso a Trieste dall'assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante a margine dell'incontro con i vertici di Adriafer, rappresentati dal presidente della società Giuseppe Casini e dall'amministratore delegato Maurizio Cociancich. Come ha spiegato l'esponente della Giunta, i numeri di Adriafer - che è gestore unico della manovra ferroviaria nel Comprensorio ferroviario portuale - indicano un'oggettiva crescita del volume di movimentazioni e di addetti. Si è passati infatti dai 7.400 treni manovrati nel 2021 ai 10.000 treni che si stima di manovrare nel 2023, mentre il personale impiegato è passato dai 97 addetti del 2021 ai 128 del 2023. In particolare, a Monfalcone i treni sono passati da 1300 nel 2021 a 2000 treni circa nel 2023. Nel corso della riunione che si è tenuta negli uffici dell'assessorato, Amirante ha condiviso con Casini e Cociancich l'obiettivo di un'accelerazione sulla sostenibilità ambientale puntando, con l'inserimento in una delle manovre finanziarie del prossimo anno, sull'acquisto di nuovi locomotori più funzionali alla movimentazione e con adeguate tecnologie di sicurezza, oltre a quelle più coerenti all'applicazione dei principi della transizione ecologica. Infine è stata valutata positivamente dall'assessore l'attività emergente di Adriafer a Gorizia con l'apertura di nuovi uffici, all'interno di una visione che configura l'interporto isontino come una piattaforma logistica regionale con flussi di tipo continentale e non marittimi. ARC/GG