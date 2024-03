Trasporti: Amirante, al via stagione 2024 Passo barca Lignano-Bibione

L'assessore all'inaugurazione della linea fluviale. "Alternativa a trasporto su gomma e supporto a ciclabilità" Lignano, 29 mar - "Abbiamo deciso di dare il via, già con il fine settimana di Pasqua, alla nuova stagione del Passo barca Lignano-Bibione, visto il grande successo che sta riscontrando questo servizio alternativo al trasporto su gomma gestito dal Tpl. Basti pensare che lo scorso anno è stato raggiunto il traguardo dei 120.000 passeggeri, mentre sono più di 100.000 le biciclette trasportate nel quadriennio 2020-2023. Questo significa che il Passo barca è anche un fondamentale supporto per promuovere la viabilità ciclabile nel nostro territorio e in quello del vicino Veneto". È la riflessione dell'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, che ha partecipato oggi pomeriggio all'inaugurazione della stagione 2024 del Passo barca Lignano-Bibione, la linea di trasporto fluviale che collega le due località balneari attraversando la foce del Tagliamento. Numerose le autorità civili e militari presenti al taglio del nastro, svoltasi presso il pontile di attracco di Lignano Riviera. Tra queste il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Mauro Bordin, il vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti, i sindaci di Lignano Sabbiadoro e di San Michele al Tagliamento Laura Giorgi e Flavio Maurutto. L'assessore ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto in tema di trasporto pubblico e ciclabilità, citando il progetto della ciclovia Trieste-Lignano-Venezia che "potrà offrire potenzialità enormi per lo sviluppo di una mobilità sostenibile". ARC/PAU/al