Trasporti: Amirante, bene servizi marittimi Ts/Grado e Aquileia/Grado

L'assessore: obiettivo futuro è potenziamento Trieste, 6 ott - L'assessore alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, su invito del presidente di Apt Gorizia Caterina Belletti e del direttore generale Luca Di Benedetto, ha presenziato alla presentazione dei risultati dei servizi marittimi Trieste/Grado e Aquileia/Grado relativi alla stagione 2023, che si è tenuta all'ormeggio 30 della Stazione Marittima a Trieste. Il momento di chiusura del servizio ha fornito un'opportunità cruciale per riflettere sugli sviluppi e i successi ottenuti durante la stagione marittima appena conclusa. Amirante ha partecipato attivamente agli incontri, evidenziando l'importanza di tali servizi per la comunità locale e sottolineando l'impegno dell'Amministrazione regionale nel migliorare ulteriormente l'esperienza dei passeggeri. Durante l'incontro, sono stati presentati i risultati dettagliati del servizio marittimo Trieste/Grado e Aquileia/Grado, inclusi dati sul numero di passeggeri trasportati, l'affidabilità dei servizi e il feedback positivo ricevuto dalla clientela. L'assessore regionale ha elogiato l'operato del team coinvolto nei servizi marittimi e ha espresso gratitudine per il contributo significativo che questi servizi apportano alla crescita economica e turistica della regione. Inoltre, è stata anticipata la progettazione futura dei servizi marittimi, evidenziando gli obiettivi dell'Amministrazione per potenziare ulteriormente l'efficienza e la qualità del trasporto marittimo. Amirante ha ribadito l'impegno costante della Regione Friuli Venezia Giulia nel garantire soluzioni di trasporto marittimo sostenibili, accessibili e affidabili per i residenti e i visitatori. ARC/Com/pph