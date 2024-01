Trasporti: Amirante, buoni risultati tratta marittima Ts-Lussinpiccolo

Udine, 30 gen - "Il servizio di trasporto marittimo di linea avviato nel 2019 sulla tratta Trieste-Lussinpiccolo ha dato finora risultati molto positivi. Una preziosa opportunità di collegamento nella stagione estiva con alcune delle principali località turistiche della Slovenia e dell'Istria, sempre più utilizzata e apprezzata non solo per il trasporto dei passeggeri, ma anche delle biciclette". Lo ha affermato oggi l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante a margine dell'incontro avuto a Udine con il gruppo armatoriale Liberty Lines, che ha gestito il servizio marittimo internazionale di linea tra le località di Trieste, Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussinpiccolo negli anni 2019, 2022 e 2023. Come emerso dai dati illustrati nell'occasione, il numero di passeggeri trasportati è cresciuto costantemente nel corso del triennio di attivazione del servizio (sospeso nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia). In particolare, nella scorsa estate è stato registrato un transito di 8.532 passeggeri nel mese di agosto e 6.510 nel mese di luglio, per un totale di quasi 17mila passaggi nell'arco dell'intera stagione. Ancora più sensibile l'aumento delle biciclette trasportate: ben 5.741 nel 2023 contro le 1.334 del 2022 e le 884 del 2019. "Per l'anno 2024 - ha spiegato Amirante - essendosi concluso il periodo contrattuale di tre anni, è necessario attivare una nuova procedura di affidamento con gara, che in considerazione dei tempi tecnici potrà essere bandita nella seconda metà del prossimo mese di marzo". ARC/PAU/aL