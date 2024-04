Trasporti:Amirante, con 850mila euro potenziati collegamenti marittimi

Trieste, 6 apr - "Con 850mila euro complessivi la Regione sostiene le spese per la realizzazione di servizi aggiuntivi marittimi stagionali (compresi fluviali e lagunari) consolidando e potenziando l'offerta del trasporto passeggeri via acqua, che rappresenta un'ottima integrazione ai trasferimenti stradali e una chiave di intermodalità per residenti e turisti".Lo ha reso noto l'assessore regionale alle Infrastrutture e al Territorio Cristina Amirante.Le risorse, assegnate con decreto, si sommano a quanto già reso disponibile lo scorso anno, per il 2024, ai Comuni di Aquileia e Muggia per complessivi 500.000 euro."Non soltanto vengono così confermati i collegamenti sperimentali già attuati nel corso del 2023 tra Aquileia e Grado e interni al Comune di Muggia (Muggia-Acquario Boa Beach) - così Amirante -, ma se ne realizzano dei nuovi tra Monfalcone e Grado (in occasione di eventi) e lungo la riviera di Barcola a Trieste, tra Riva Nazario Sauro e Grignano".Le risorse complessivamente messe a disposizione dei Comuni dalla Regione, pari a 1.350.000 euro, sono così ripartite: Muggia 350.000 euro, Trieste 594.330, Aquileia 337.000, Monfalcone 68.670,00. ARC/PPH/al