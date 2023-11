Trasporti: Amirante, dialogo per conversione binari Casarsa-Pinzano

Interlocuzione aperta tra Direzione infrastrutture e Uffici regionali della Soprintendenza per superare insieme vincolo



Trieste, 22 nov - "Rispetto alla riconversione completa della linea ferroviaria Casarsa-Pinzano in percorso ciclopedonale, siamo al momento in una fase di sospensione della progettazione già avviata nella precedente Legislatura ma posso rassicurare circa un dialogo in essere tra Direzione infrastrutture e gli Uffici regionali della Soprintendenza sul vincolo che è stato posto da quest'ultimo ente. È nostra intenzione conservare l'immagine del binario, non mantenendolo fisicamente in toto ma comunicando l'idea della storica infrastruttura al ciclista o al camminatore che andranno a percorrere questa ciclovia".



Lo ha sottolineato questa mattina l'assessore alle Infrastrutture e territorio del Friuli Venezia Giulia, Cristina Amirante, rispondendo a un'interrogazione in Consiglio regionale.



"Riguardo alle ex stazioni che non sono rientrate nella prima acquisizione, sono state accantonate le somme da parte della Regione; è stata anche formalizzata una proposta di acquisto a Ferservizi, la quale è stata pure recentemente sollecitata per quantificare i dettagli e soprattutto per poter dare gli effettivi catastali - quindi i frazionamenti -; tutte attività che sono necessarie per poi poter attuare di fatto la compravendita delle stazioni mancanti" ha aggiunto Amirante.



"In base alle buone e significative esperienze maturate in questo ambito sul nostro territorio, e in linea con i progetti di sviluppo portati avanti da Promoturismo Friuli Venezia Giulia, sappiamo quanto siano importanti le ex stazioni lungo ciclovie per il potenziamento degli itinerari in bicicletta: come punti di ristoro e anche di intermodalità - è entrata nel dettaglio Amirante -. Un esempio arriva dal percorso voluto dalla città di Spilimbergo: mostra come la ciclovia possa divenire anche 'urbana', a favore del mondo studentesco e di tutta la comunità del paese. Attendiamo, pertanto, in ultima analisi, la risposta da parte di Ferservizi che, va detto, è stata già annunciata informalmente: allora potremo procedere all'acquisizione anche di quei di quei beni".



L'esponente dell'Esecutivo ha ricordato che "la ciclovia Casarsa Pinzano costituisce un tratto importante della Fvg6/Ciclovia del Tagliamento e il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con delibera di Giunta regionale 1391 del 23 settembre 2022, contestualmente all'autorizzazione a delegare Friuli Venezia Giulia Strade alla sua realizzazione". ARC/PT